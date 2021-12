Adli al Milan da gennaio? Le ultime

Acquistato in estate dal Milan, Yacine Adli non ha mai avuto occasione di mettere in mostra le sue doti in Italia per ora.

Il motivo? L’accordo tra Milan e Bordeaux che lega il giovane talento al club francese per la stagione in corso.

In mattinata, tuttavia, sono arrivate buone notizie dalla Francia secondo quanto riportato da Sport Mediaset.

Questo accordo, infatti, potrebbe per certi versi “saltare” grazie ad un indennizzo a favore dei francesi, in virtù del fatto che il Milan potrebbe ritrovarsi in emergenza a centrocampo quando inizierà la Coppa d’Africa.

ADLI, MILAN, KESSIE

L’idea, inizialmente, era legata alla prematura cessione di Kessiè a gennaio dato che la società e l’entourage del giocatore non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo.

L’ivoriano, però, ha intenzione di portare a termine la stagione in corso con i rossoneri, e dunque Adli potrebbe tornare alla base soltanto ad una condizione.

In vista degli impegni del Milan di gennaio e febbraio, infatti, la sua presenza farebbe comodo e non poco a mister Pioli, il quale lo impiegherebbe in mediana alternandolo a Bakayoko e Tonali.