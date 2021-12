La leggenda rossonera, l’ex difensore Franco Baresi ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, onorificenza conferita dal Comune di Milano.

A renderlo noto, ci ha pensato il Milan stesso, su Twitter, dove sono state riportate anche le parole di Ivan Gazidis.

Baresi Milan

“Felici e orgogliosi per Franco: un’onorificenza che rende merito alla leggendaria carriera sportiva, al suo impegno per la comunità e soprattutto per essere da sempre un esempio di vita“.