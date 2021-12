Bomba dalla Spagna: un top club di Premier piomba su Theo Hernandez!

Ha del clamoroso la notizia riportata dal quotidiano spagnolo El Nacional. Secondo il giornale iberico, infatti, sarebbe forte l’interesse del Chelsea per Theo Hernandez.

I Blues avrebbero individuato nel terzino rossonero il sostituto di Chilwell, fermo ai box per infortunio.

Theo Hernandez, Milan, Chelsea

Sarebbe stato proprio il tecnico Thomas Tuchel a fare il nome del dello spagnolo in forza al Milan. Un Theo Hernandez al momento febbricitante, che resta in dubbio per il big match di domani sera tra il Milan ed il Napoli.