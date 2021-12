“Milan fortissimo per un motivo”, le parole dell’ex rossonero

Il Milan vince e convince, e con la vittoria contro la Salernitana, è salito nuovamente al primo posto in classifica. Anche l’ex attaccante rossonero, Hernan Crespo si è complimentato con gli uomini di Pioli. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Il Diavolo mi piace sempre di più perché riesce a superare brillantemente i momenti di difficoltà. Pioli ha fatto e sta facendo un grande lavoro perché tutti hanno fatto loro le idee dell’allenatore e non si nota se in campo va uno o l’altro”.

Crespo ha poi concluso dicendo:

“Leao sta facendo molto bene, mi sembra in decisa crescita. E’ padrone della fascia e devastante, per velocità e tecnica individuale, quando entra in azione. Anche Tonali potrà risultare determinante nel percorso. Il Milan comunque potrà considerarsi migliorato quando dimostrerà di essere padrone del campo per 90 minuti”.