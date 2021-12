Dal 23 dicembre cambia tutto per l’accesso allo stadio: c’è la notizia!

Non basterà più soltanto il super green pass: dal 23 dicembre, come riporta il Corriere della Sera, per entrare allo stadio sarà indispensabile anche essere in possesso di un tampone negativo.

Covid, Tampone, Stadio

La decisione del governo è tesa, ovviamente, a tamponare la diffusione della nuova, pericolosissima, variante Omicron. La norma dovrebbe essere approvata giovedì prossimo ed entrerà in vigore prima del nuovo anno.

Il provvedimento, preso sulla base dell’allarme lanciato dal Comitato tecnico scientifico, non riguarderà soltanto le partite di calcio ma tutti i grandi eventi che si svolgeranno in Italia.

Pierfrancesco Vecchiotti