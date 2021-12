Derby di mercato per il giovane talento tedesco: i dettagli

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Milan e Inter si starebbero contendendo un attaccante tedesco dal grande futuro. Si tratta del sedicenne Dzenan Pejcinovic, attualmente in forza all’Augusta U17, dopo un trascorso nel settore giovanile del Bayern Monaco.

Mancino, elegante, moderno: Pejcinovic viene spesso paragonato a Robin Van Persie come stile di gioco. Quest’anno ha già siglato dieci reti in dieci partite nella U17-Bundesliga Süd/Südwest, inoltre ha all’attivo ben undici gol in sette presenze con la Nazionale tedesca U17.

Il Milan sembra essersi mosso per primo sul mercato per il giovane, che ha anche il contratto in scadenza al termine della stagione. Oltre ai rossoneri, però, anche l’Inter, ha mostrato un interesse per l’attaccante.

Vedremo se a fine anno, o già a gennaio, si scatenerà il derby di mercato.