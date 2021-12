Di Marzio si espone sul mercato del Milan: le parole dell’esperto di mercato

L’infortunio di Kjaer ha cambiato i piani della dirigenza rossonera? Forse, bisogna aspettare l’esito dell’operazione. Come detto da Pioli in conferenza, nel caso in cui sarà un’assenza lunga la società sarà pronta ad intervenire sul mercato. Su questo argomento si è esposto Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato. Ecco le sue parole a Tutti Convocati su Radio24:

Kjaer Operazione Infortunio

“Le squadre potrebbero cambiare i piani, visti i tanti infortuni. Ho parlato con Maldini a Montecarlo e mi aveva detto che a gennaio non si sarebbero mossi, ma adesso bisogna vedere. Con Kjaer fuori non puoi non pensare ad un rinforzo, anche se è ancora presto. Bisognerà vedere i tempi di recupero del danese e il risultato del match col Liverpool, se sarà ancora Champions o Europa League”.