Dirigenza al lavoro per i rinnovi: ecco chi rientra nei piani del club

Il progetto del Milan è quello di crescere, anno dopo anno, per tornare a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Il processo sta andando molto bene e, per continuare così, bisogna trattenere quei calciatori di cui l’allenatore non potrebbe mai fare a meno.

Per questa ragione, la società rossonera sta lavorando per prolungare gli accordi con alcuni dei suoi tesserati.

Milan, Dirigenza, San Siro

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione sarebbe quella di annunciare almeno un rinnovo entro la fine dell’anno.

I calciatori con i quali Maldini & co. sono in trattativa son tre su tutti: Theo Hernandez, Leao e Bennacer. Per tutti e tre l’attuale accordo scadrebbe nel 2024: la volontà è quella di estenderli fino al 2026.

Il lavoro, scrive il quotidiano, è incentrato sui bonus e sui premi individuali: il Milan vuole blindare i suoi gioielli e lanciare un altro messaggio di continuità del proprio progetto.