Faivre svela il retroscena: “Il Milan voleva prendermi a questa cifra!”

Intervistato dai microfoni di Once Mondial, Roman Faivre, obiettivo di mercato estivo del Milan, ha svelato un particolare retroscena riguardo la trattativa non andata a buon fine negli ultimi giorni di mercato.

Ecco le sue parole:

“All’inizio è stato un po’ difficile. Ma accanto a questo, non crollerai. Se crolli al Brest, cosa fai dopo? Perdi tempo inutilmente. Se invece torni subito al lavoro sai che tornerà il Milan e magari altri club. Penso di rispondere bene in campo per il momento. Gioco buone partite e ho le statistiche dalla mia parte. Spero che saliremo in classifica. Il mio valore di mercato? Tra i 15 e i 20 milioni di euro. La cosa gratificante è che nonostante il Covid e le difficoltà del mercato, le offerte sono arrivate. E questo è significativo. Il Milan ha offerto 14 o 15 milioni, è la prova che volevano davvero prendermi. Devi vedere le cose in modo positivo. Dietro un male c’è sempre un bene“.