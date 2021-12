Florenzi accende la polemica con Lautaro: le parole

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Milan contro la Salernitana. Il terzino rossonero ha anche tirato una frecciata a Lautaro che si era lamentato del campo. Le sue parole:

“Dobbiamo fare la nostra strada e giocare con determinazione. Non dobbiamo dare segnali alle altre ma mettere pressione su noi stessi. Quando giochiamo sotto pressione diamo il nostro meglio. Facciamo il nostro percorso senza guardare troppo avanti”

Sulla squadra: “Siamo tutti titolari, diamo il massimo in ogni partita e in allenamento. Spiace per Kjaer, è una perdita importante sia come giocatore che come uomo”

Sul campo: “I giocatori forti giocano su tutti i campi e non si lamentano”