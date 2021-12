L’ex arbitro dopo Milan-Napoli: “In A bisogna fare questo!”

Il finale rovente del posticipo della 18^ giornata di Serie A tra Milan e Napoli continuerà a far discutere nelle prossime ore.

Il fuorigioco di Olivier Giroud, considerato attivo dal direttore di gara Massa, ha scatenato la polemica sul regolamento.

Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A fino al 2020, è intervenuto sull’episodio del gol annullato a Franck Kessiè a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Bisogna scindere l’interpretazione dall’uniformità di giudizio. Il regolamento ci dice che nel calcio è fuorigioco quando un giocatore prende in parte in maniera attiva all’azione. A mio modo di vedere in quest’azione non c’era questa cosa, sono però d’accordo con Massa perché ha dato uniformità alla scelta presa in Atalanta-Roma. Fallo su Juan Jesus? Si può fischiare e no, però in quel caso il Var non sarebbe potuto intervenire perché era una scelta dell’arbitro. Personalmente non avrei punito quel contatto tra Giroud e il difensore del Napoli. Massa ha lasciato tanto spazio allo spettacolo senza interrompere tante volte il gioco”