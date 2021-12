Il giornalista è sicuro: “Il Milan ha un gran giocatore, ha gamba e personalità”

Il Milan di Pioli vola in classifica. Le ultime prestazioni hanno proiettato i rossoneri a -1 dal Napoli in vetta alla Serie A.

La vittoria di ieri contro il Genoa è arrivata soprattutto grazie alla doppietta di Junior Messias. Il brasiliano dopo un avvio complicato è esploso.

Messias Milan doppietta

Proprio della favola dell’ex Crotone ha detto la sua Marco Bucciatini, che intervenuto a Sky Sport ne ha elogiato le caratteristiche.

“Messias per me è un grande giocatore. L’anno scorso aveva dati inequivocabili, era il secondo dribblatore della Serie A ed ha grandissima resistenza. Cosmi e Stroppa ai microfoni di Sky avevano detto che avrebbe potuto giocare titolare in qualsiasi squadra di A. Ha gamba e personalità”.