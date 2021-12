Il giornalista non ha dubbi: “Per sostituire Kjaer la strada più semplice è una sola”

Il Milan dovrà necessariamente correre ai ripari, nel mercato di gennaio, per sostituire l’infortunato Simon Kjaer.

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini la strada più semplice che il Milan può percorrere è quella di riportare in rossonero Mattia Caldara, in prestito al Venezia.

Caldara, Milan, Kjaer

Queste le sue parole sulle pagine di TMW:

“Il brutto infortunio a Kjaer porterà inevitabilmente i rossoneri sul mercato. E quindi ecco che Maldini e Massara si stanno già muovendo per individuare le alternative. La strada più semplice è quella di un ritorno di Caldara, attualmente in prestito al Venezia. Quella più tortuosa è tentare la via di un acquisto a titolo definitivo. Milenkovic sarebbe il profilo prescelto ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo. Solo di fronte ad un’offerta davvero molto alta potrebbe fare una riflessione”