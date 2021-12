Kessiè sempre più lontano dal Milan: due big europee lo vogliono a tutti i costi

Franck Kessié è tornato ai suoi livelli. Il centrocampista ivoriano ha tratto il Milan dall’impaccio contro l’Empoli e si è ripreso di prepotenza il suo ruolo in mezzo al campo. Tuttavia il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 ancora non arriva.

Il Corriere dello Sport rivela che Tottenham e Paris Saint Germain sono pronte a fiondarsi su di lui. Il calciatore troverebbe club di altissimo profilo e soprattutto pronti a ricoprirlo d’oro, quello che il Milan non può (o vuole) fare.

Kessié, rinnovo, Milan

La richiesta da 8 milioni di euro a stagione è infatti troppo elevata per le casse rossonere e non c’è stato alcuno spiraglio per il prolungamento di contratto finora. A gennaio Kessié potrebbe parlare con altre società e ormai la finestra è alle porte.