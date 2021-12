L’annuncio di Spalletti: “Questi giocatori ci saranno contro il Milan”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato così del recupero di alcuni giocatori che contro il Milan ci saranno:

Napoli, Getty

“Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati contro l’Empoli. Non mi chiedere altro, non chiedete quanto possono giocare perché in queste situazioni così equilibrate si possono trovare nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene questa partita perché poi avremo la prossima settimana tutta a disposizione, è tanto che non facciamo una settimana-tipo. Averli a disposizione già domani ci permetterà di metterli a posto del tutto per la prossima partita (contro il Milan, ndr)”.