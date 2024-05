“La coppia è un disastro e non è la prima volta”, giudizio pesantissimo dopo Torino-Milan: i due sono sotto accusa

Dopo la netta sconfitta contro il Torino piovono critiche sul Milan di Stefano Pioli. A finire sotto accusa soprattutto due giocatori.

Il finale di stagione del Milan si sta rivelando ancor più deludente di tutto il resto della stagione. I Rossoneri stanno chiudendo un’annata del tutto insufficiente e lo stanno facendo con prestazioni non all’altezza che confermano quanto sia necessario un cambio. Fatta eccezione per la rotonda vittoria per 5-1 contro il Cagliari nella scorsa giornata, nelle ultime otto gare tra tutte le competizioni non è arrivata nessun’altra vittoria.

L’eliminazione in Europa League per mano della Roma e lo Scudetto alzato in faccia dall’Inter hanno rappresentato una pietra tombale sulla stagione rossonera e da quel momento sembra chiaro che l’obiettivo sia semplicemente quello di terminare la stagione il prima possibile. Anche nella gara di ieri persa per 3-1 contro il Torino, la squadra è sembrata del tutto demotivata e scoraggiata.

Quella di ieri è senza dubbio stata una delle peggiori prestazioni del Milan, con la difesa che non è riuscita mai ad opporsi alle offensive dei ragazzi di Ivan Juric. Nelle pagelle della partita, infatti, a finire nel ciclone delle critiche sono stati soprattutto i due centrali Fikayo Tomori e Malick Thiaw, protagonisti di una delle peggiori prove da quando vestono la casacca rossonera.

Torino-Milan, insufficienze gravi per Tomori e Thiaw

Trovare dei migliori in una partita come quella di ieri è decisamente complicato, ma al tempo è abbastanza semplice trovare dei peggiori. Anche se incolpare della sconfitta solo loro sarebbe ingiusto, è comunque corretto ammettere che Tomori e Thiaw siano colpevoli su tutti i gol messi a segno dal Torino. Tutti i principali quotidiani sportivi non sono stati clementi nei confronti dei due centrali rossoneri con voti tra il 4.5 e il 5, a conferma di una prestazione alquanto disastrosa.

Sulla prima rete messa a segno da Duvan Zapata, c’è infatti lo zampino di Thiaw che si perde completamente il colombiano. Situazione analoga nel secondo gol di Ivan Ilic, con il centrocampista serbo che stacca indisturbato alle spalle di un colpevole Tomori, non lucidissimo anche nei duelli aerei che hanno poi portato alla prodezza di Ricardo Rodriguez. È chiaro, dunque, che la coppia difensiva rossonera si sia sbriciolata sotto i colpi granata e adesso ci si chiede se in estate sia necessario più di un acquisto in un reparto che troppe volte è apparso in difficoltà.