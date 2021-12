Ibrahimovic su Donnarumma: “Gigio sarebbe rimasto ad una condizione”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ibrahimovic ha parlato dell’ex compagno di squadra Donnarumma. Il portiere italiano, fresco vincitore del Premio Yashin, è stato a lungo al centro delle polemiche per il suo passaggio in estate al PSG. Sulla vicenda però, l’attaccante svedese si è espresso così:

Donnarumma Parigi premiazione

“Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan.”

Infine, un commento sulla situazione attuale con il club parigino:

“Ora deve fare casino per essere titolare nel PSG. Non esiste che i sudamericani impongano quell’altro. Gigio è più forte”.