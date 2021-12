L’ex allenatore durissimo sul Milan: “Ha giocato una F1 contro una F2”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky commentando la partita tra Milan e Liverpool di Champions League svoltasi ieri sera a San Siro.

Il glorioso allenatore ha paragonato le due squadre dichiarando:

liverpool, milan, capello

“Abbiamo visto giocare una Formula Uno contro una Formula 2. Il Liverpool giocava con le riserve in campo ma la velocità di esecuzione era impressionante. Il Milan tatticamente non ha fatto bene, poteva fare di più ma non ha mai cambiato il modo di giocare. I Reds hanno schierato tanti giovani ma hanno pressato tutta la partita. I rossoneri dovevano giocare qualche palla in più in profondità”