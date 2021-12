L’obiettivo del Milan rivela: “Ho un’offerta da questo club”

Il Bayern Monaco fa sul serio per Julian Alvarez, attaccante del River Plate che ha attirato l’attenzione su di sé da parte di mezza Europa.

A confermarlo è stato lo stesso baby bomber, in un incontro in Messico con Marita Köllner, cantante e conduttrice tedesca.

Quest’ultima ha infatti svelato a Express.de un retroscena sul loro dialogo, in cui l’argentino ha risposto in merito ad un possibile interesse dalla Bundesliga: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern”.

Il Milan continua a monitorarlo, ma la concorrenza è tanta. Tra le squadre italiane interessate a lui ci sono anche Inter, Juve e Fiorentina.