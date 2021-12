Con la vittoria odierna contro la Salernitana per 2-0, il Milan ha registrato il secondo clean sheet consecutivo, dopo aver mantenuto la porta inviolata contro il Genoa nella precedente giornata.

Maignan, Milan, clean sheet

Si tratta di una prima volta, visto che, in questa stagione, non era ancora capitato che i rossoneri non subissero alcun gol per due partite di seguito.

In entrambi i match tra i pali c’era Mike Maignan.