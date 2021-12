“Se si fa male qualcuno, è normale pensare di poter rimpiazzarlo. Anche un giocatore importante come Kjaer potrebbe essere rimpiazzato. Vediamo come, non sarà facile trovare qualcuno di veramente decisivo” – ha dichiarato Paolo Maldini a Mediaset Infinity nel post gara di ieri sera.

Bremer Milan Maldini

Il dirigente del Milan è pronto a trovare un degno sostituto del danese. Diversi i nomi: come riporta Tuttosport, vi sarebbero Bremer, Christensen e Botman.