Marelli: “L’episodio è diverso da quello di Palomino, ve lo spiego”

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto nell’immediato post partita su DAZN.

L’argomento della discussione è ovviamente il gol annullato a Kessié per fuorigioco di Giroud, che era a terra dietro a Juan Jesus che interviene sul pallone. Di seguito le sue parole:

“L’episodio è molto particolare e richiama quello di ieri di Bergamo. Tuttavia, sono episodi diversi perché ieri c’erano due giocatori in piedi. Palomino ha mosso volontariamente la sua mano verso Cristante, creando un contatto. In questo caso non c’è nessun contatto, Giroud era già a terra. L’on field review è corretto, deve giudicare Massa e va bene. Non è un contrasto creato dal giocatore come ieri, c’è stato perché Giroud non poteva essere altrove. Poi il fuorigioco di posizione c’è. Resta il dibattito”.