Mercato Milan, novità dalla Francia per due obiettivi!

Il mercato si avvicina e i giocatori nel mirino del Milan sono molti. Alcuni di essi, provenienti dalla Ligue 1 francese che pullula di talenti, hanno attirato l’attenzione della dirigenza rossonera.

Il giornalista francese di RMC Sport, Loic Tanzi, ha stilato infatti due brevi dossier che riguardano gli interessamenti del Milan verso alcuni giocatori del campionato francese. Nello specifico si parla di Abdou Diallo e Romain Faivre, rispettivamente difensore centrale del Psg e trequartista del Brest.

Diallo, Faivre, Calciomercato

Per il primo, come riporta il portale transalpino, la pista è difficile. Il Milan, infatti, vuole ottenere il giocatore tramite la formula del prestito, mentre il club di Parigi vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Per il secondo, invece, la richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. I rossoneri preferirebbero però aspettare l’estate per cercare di concludere il trasferimento.

Alessio Dambra