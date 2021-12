Klopp a sorpresa: “Domani faremo turnover!”

Il tecnico dei Reds spiazza tutti alla vigilia di Milan-Liverpool.

Turnover

Nella consueta conferenza stampa prepartita Jurgen Klopp ha parlato della sfida che vedrà il suo Liverpool, già qualificato, scontrarsi contro il Milan.

A causa della qualificazione e del primo posto già conseguito, il tecnico tedesco ha annunciato he farà turnover: “Bisogna far girare i giocatori. Per fare una bella gara serve necessariamente che i giocatori abbiano energie fresche.

Sceglierò comunque la squadra migliore. Per giocare al massimo delle nostre potenzialità dovremmo poterci allenare di più, ma è questo il contesto che abbiamo scelto.

Faremo tutto ciò che è in nostro possesso per affrontare la gara al meglio delle nostre capacità e con la giusta intensità“.