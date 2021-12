La priorità del Milan in questo mercato di gennaio è sostituire Kjaer. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Sven Botman del Lille anche se il prezzo è molto alto. Sistemata la difesa, però, i rossoneri vorrebbero pensare anche all’attacco, dove gli infortuni hanno limitato di tanto l’impiego di alcuni giocatori.

Ibra, Giroud, Pellegri, Leao, Diaz, Rebic e Castillejo hanno avuto problemi nel corso della stagione, infatti, Pioli ha dovuto inventarsi l’attacco in alcune partite. Un attaccante, dunque, che sta facendo molto bene e potrebbe essere utile alla causa Milan è Beto, secondo il Corriere dello Sport.

L’attaccante portoghese abbina fisicità, corsa e buona tecnica ad uno senso del gol come pochi. Sicuramente, sia nel mercat invernale che in quello estivo, tante squadre chiederanno informazioni per il classe ’98.