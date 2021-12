È da poco terminato a Nyon il sorteggio valevole per la terza edizione della Nations League. Il torneo sarà decisivo per la qualificazione all’Europeo 2024. Nonostante gli azzurri di Mancini fossero teste di serie, il sorteggio non è stato benevolo.

Due big match previsti dalla Nazionale. Infatti l’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria del ct italiano Marco Rossi