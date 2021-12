Nazionale croata, brutte notizie per Rebic: si allontana il rientro in squadra?

Il suo 2021 si è concluso anzitempo, per via dell’ennesimo infortunio muscolare, ma per Ante Rebic le brutte notizie potrebbero non finire qui.

Il classe ’93 è stato escluso dalla nazionale croata a causa di alcuni contrasti interni che gli impediscono quindi di indossare la maglia biancorossa.

Rebic Croazia Dalic

Dalla Croazia, in tal senso, è arrivata oggi una notizia non proprio positiva per Rebic. Infatti la Federcalcio bianco-scudata ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del c.t. Zlatko Dalic.

Difficile quindi prevedere un rientro in nazionale per il croato.