Pioli: “Grande partita. Fuorigioco incredibile, come si fa?”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli, le parole:

Sulla squadra: “Non siamo stanchi, ma sicuramente potevamo dare di più. Abbiamo giocato contro una grande squadra, oggi i ragazzi mi sono piaciuti in tutto e per tutto. Forse ci è mancato l’ultimo passaggio. È una delle partite più belle del Milan Non meritavamo di perdere. Abbiamo speso tanto, ma come tutte le squadre che vogliono competere per qualcosa, poi serve la giocata individuale e a parte Messias siamo mancati”.

Sul gol annullato: “Lo so che alla fine diranno che il regolamento è giusto, ma un giocatore che a terra come fa a procurare un danno all’avversario. Lecchiamoci le ferite e pensiamo a far meglio mercoledì”.

Sulla possibilità Ibra-Giroud insieme: “Giroud non era pronto per giocare dal 1′. La squadra è stata bene nel primo tempo. Quando hanno giocato insieme siamo riusciti a trovarli, anche se potevamo essere più precisi”.

Sul calo della squadra: “La squadra ha sempre avuto un rendimento equilibrato, ho letto tante cose in questi giorni ma il nostro ritmo è sempre stato lo stesso da inizio campionato”.