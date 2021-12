Pioli: “Vittoria pesantissima”, poi la frecciata all’Inter

Stefano Pioli, intervenuto a Sky dopo la vittoria contro l’Empoli, ha analizzato così il match:

Sulla partita:

“La vittoria di oggi è pesante perché è arrivata contro un avversario che gioca bene. Io sono sempre per il bel gioco, ma oggi contava solo vincere per la nostra classifica”.

Su quanto fosse importante vincere:

“Ogni vittoria vale tre punti, ma nel corso del campionato ci sono partite che valgono di più e quella di stasera è una di queste”.

Sul nuovo ruolo di Kessié:

“Sapevamo che loro amano palleggiare, per questo volevo un centrocampo un po’ più compatto ed ho inserito Franck in quella posizione. E poi volevo far rifiatare un po’ Brahim che ne aveva bisogno”.

Sulla mancanza di umiltà nelle partite precedenti:

“Non credo ci sia mancata umiltà nelle ultime partite. Ci è mancata qualità e attenzione in fase difensiva. I giocatori di strappo nel calcio moderno ti cambiano le partite, e a noi spesso sono mancati questi giocatori”.

Che voto dai al 2021 del Milan?

“Un voto alto, stiamo dimostrando di essere tornati competitivi. Poi l’ultimo step è sempre quello più difficile. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile. La classifica non è chiusa, anche noi lo scorso anno abbiamo chiuso in testa il girono d’andata, ma siamo arrivati poi secondi alla fine. Dobbiamo cercare di restare nel gruppetto delle prime e recuperare più giocatori possibili. Sono soddisfatto di come ha reagito la squadra, siamo un gruppo giovane”.