Ritorno di fiamma per il centrocampista del Bologna: Maldini ci prova!

Confermato lo svolgimento della Coppa d’Africa, il Milan urge di rinforzi a centrocampo per non farsi trovare impreparata nel girone di ritorno di Serie A.

Diversi i profili monitorati per sopperire alle assenze che ci saranno: da Renato Sanches a Frattesi, passando per la soluzione low cost Adli.

Svanberg, Milan, Bologna

Il Resto del Carlino, però, aggiunge un altro nome alla lista, quello di Mattias Svanberg, centrocampista centrale del Bologna.

Si tratta di un ritorno di fiamma per lo svedese classe 99′ che quest’anno sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Italia: ben 19 presenze in campionato condite da 3 gol.

Contratto in scadenza nel 2023 e un valore di mercato che si aggira sui 12 milioni di euro per il ragazzo ex Malmoe, su cui però ci sarebbero anche Inter e Arsenal a dare fastidio.