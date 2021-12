Saelemaekers: “Sfortunati per i tanti infortuni. Scudetto? Vi dico la mia”

Dopo una delle sue migliori partite in questa stagione, Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

Sulle ultime prestazioni:

“Penso che, come tutte le grandi squadre, ci sono dei momenti di difficoltà. Oggi abbiamo fatto bene e siamo rimasti in corsa per la lotta scudetto”.

Sulle assenze:

“Credo che i tanti infortuni abbiano condizionato le prestazioni. Il mister è stato costretto a mettere sempre formazioni diverse, ora speriamo di recuperarli”.

Il 27 e il 28 vi allenerete su Zoom?

“Facciamo un po’ di tutto, l’abbiamo già fatto durante il lockdown. Penso che sarà così per tutte le squadre. È importante mantenere il ritmo, quando torniamo per il 6 sarà importante essere già pronti”.

Intervenuto anche ai microfoni di DAZN, il laterale belga, oggi migliore in campo, ha parlato della sua prestazione e della vittoria del Milan: “A me piace giocare in entrambe le posizioni, dove mi mette il mister cerco di fare il mio lavoro. Ad inizio partita è stato difficile perché l’Empoli ha fatto bene, poi nel secondo tempo abbiamo alzato il livello e abbiamo vinto”.

La concorrenza in rosa: “Avere giocatori forti nel mio ruolo è una buona cosa, sono giovane e devo crescere ancora tanto. Lavoro ogni settimana per alzare il più possibile il mio livello”.

Come passerà le vacanze di Natale: “Vado dalla mia famiglia, mi manca perché sono qua solo. Ma poco, poi torno qua perché dobbiamo rimetterci in forma”.

Sulle possibili opportunità di lottare per lo Scudetto: “La Serie A non si vince mai prima, basta vincere contro l’Inter al ritorno e sperare che sbaglino qualche partita in più.”