“Se il Milan fosse andato agli ottavi sarebbe stato meglio”: il giornalista non ha dubbi!

Il Milan, reduce dall’eliminazione dalla Champions League, ha la possibilità di concentrarsi solo sul campionato.

Il giornalista, Roberto Perrone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’eliminazione dei rossoneri dalla massima competizione Europea.

Milan, Champions League, scudetto

Di seguito le sue parole:

“Io non credo alla regola secondo cui chi non ha le coppe fa meglio in campionato. Io credo alla regola che dice che vincere aiuta a vincere. Quindi se il Milan fosse andato agli ottavi sarebbe stato meglio. Ora ai rossoneri resta solo il campionato e deve fare di tutto per provare a vincere“.