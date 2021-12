Sfuma un obiettivo di Maldini: andrà al Monaco!

Con il mercato di gennaio alle porte continuano a susseguirsi nomi di possibili acquisti per i rossoneri. Tra i tanti obiettivi della dirigenza, però, ce n’è uno che non potrà più approdare al Milan, almeno per il momento.

Si tratta del terzino brasiliano Vanderson, attualmente in forza al Gremio che, secondo il portale footmercato.net, sarebbe in procinto di passare al Monaco per la cifra monstre di 50 milioni di euro, pagabili in cinque rate.

Oltre che ai rossoneri, il giocatore, classe 2001, piaceva molto anche al Brentford, che lo seguiva da tempo.