Diego Simeone, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro il Porto, ha commentato così il passaggio agli ottavi di finale:

“Stasera era una partita molto difficile in trasferta, perché loro in casa non perdono mai. Il Liverpool è stato migliore di tutti, ma tra Milan, Porto e noi, siamo stati i migliori. Lo dicono i punti”.