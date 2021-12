Theo non si è allenato in gruppo! il motivo

Nella serata di domani il Milan cercherà l’impresa contro il Liverpool di Klopp. Alla partita, però, mancheranno Pellegri e, soprattutto, Leao, a causa degli infortuni di sabato pomeriggio. Loro due non potrebbero essere gli unici a saltare il match di domani: Theo Hernandez rischia di doverla saltare.

Theo Hernandez Liverpool

Il francese, infatti, ha fatto solamente palestra oggi per un forte raffreddore e non lo si voleva rischiare. Da Milanello avvisano che se starà meglio sarà della partita, altrimenti no: altra grande tegola per Stefano Pioli.