Zielinski: “Che gioia battere il Milan! Scudetto? Vi spiego”

Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post gara di Milan-Napoli, dopo essere stato autore di una grandissima prestazione. Le parole del polacco:

“Abbiamo sofferto un po’, ma sono contento per la squadra e per aver vinto con il Milan a San Siro. Sto bene, ho un po’ di tosse ma non ho avuto più fastidio. Sono contento di avere aiutato la squadra oggi e avere portato a casa il risultato. Scudetto? Noi ci siamo, questa partita ci dà una grande spinta”.