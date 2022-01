Accordo tra un rossonero e un club di Serie A: pronta la cessione

Il Milan lavora anche sul fronte cessioni. Il primo ad uscire a gennaio potrebbe essere Andrea Conti, terzino ex Atalanta che in rossonero, tra sfortuna e infortuni, non è mai riuscito ad imporsi.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’agente del giocatore avrebbe trovato un accordo di massima con l’Empoli di Andreazzoli. Andrea sarebbe felice di questa soluzione, convinto dal progetto dei toscani.

Un problema anche a livello economico per il club di via Aldo Rossi, infatti il classe ’94 pesa nel bilancio circa 2 milioni di euro. L’Empoli potrebbe versare un indennizzo minimo ai rossoneri, anche legato alla salvezza.