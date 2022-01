Assente importante nei bianconeri per il match con il Milan: il motivo

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa, la Juventus affronterà l’Udinese in casa. Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, svelando un’assenza importante anche in ottica Milan, partita in programma il 23 gennaio, prima della sosta.

Il tecnico toscano ha dichiarato che Bonucci ha avuto un risentimento muscolare. Questo non solo gli impedirà di scendere in campo domenica, ma lo terrà lontano dai campi per qualche settimana. Il rientro dell’ex rossonero è, infatti, previsto per febbraio, al termine della pausa invernale.

Per questo motivo, quindi, Leonardo Bonucci salterà la partita da ex contro i rossoneri.