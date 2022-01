Botman-Milan: arriva l’assist dal giocatore!

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo, nella finestra invernale di mercato.

Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri in queste ore, ma il preferito di Maldini e Massara è Sven Botman del Lille.

Foto: Getty Botman Lille Milan

Il difensore olandese classe 2000, viene ritenuto dal management rossonero il profilo adatto per il presente e il futuro. Il Milan, propone al Lille una formula simile a quella di Tomori col Chelsea: la società francese, nonostante navighi in una situazione economica complicata, al momento, non ci sente.

Dall’Inghilterra, arriva un’indiscrezione di mercato che può tramutarsi in un clamoroso assist per i rossoneri. Secondo il Times, Botman avrebbe rifiutato la proposta del Newcastle, in quanto non avrebbe intenzione di lottare per la salvezza.

Il club inglese, al momento, rappresenta il pericolo maggiore per il Milan, perché può esaudire le richieste del Lille.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri continuano a sperare di poter concludere l’operazione.