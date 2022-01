Calciomercato, sfuma un obiettivo per l’attacco rossonero!

Stando a quanto riporta tuttomercatoweb, l’attaccante classe ’98 del Nantes Randal Kolo Muani si è sensibilmente allontanato dai radar rossoneri. Il giovane, in scadenza, era finito sul taccuino di Maldini per la prossima stagione come colpo a parametro zero, ma probabilmente si trasferirà in Germania.

L’Eintracht Francoforte, infatti, sembra aver convinto il gigante francese, che sbarcherà in Bundesliga al termine della sua avventura in Francia. Autore già di ben 7 gol e 3 assist, Kolo Muani si è distinto quest’anno in Ligue 1, trascinando il Nantes al settimo posto in classifica, alle porte dell’Europa League.

Il club tedesco, però, ha messo sul piatto un quinquennale a cifre molto importanti, oltre che, probabilmente, più spazio rispetto a quanto potesse offrirgli il Milan. Vedremo ora verso che obiettivi si muoveranno Maldini e Massara, bisognosi comunque di un attaccante per l’anno prossimo.