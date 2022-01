La Lazio sfida il Milan, lotta a due per il difensore!

Duello di mercato tra rossoneri e biancocelesti per il giovane difensore.

Sfida di mercato

Il Milan guarda in ottica futura: da anni il progetto rossonero è basato sull’acquisto di giovani promettenti da far crescere in prima squadra per forgiarli vicino a calciatori d’esperienza.

L’ultimo desiderio, in ordine di tempo, dei rossoneri è quello di Nicolò Casale, arcigno difensore in forza all’Hellas Verona dotato di fisico (191 cm per 84 kg) e qualità notevoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, sul giocatore classe ’98 ci sarebbe anche la Lazio di Sarri, che vuole tutelarsi in caso di addio di Luiz Felipe o Acerbi a fine anno.

Così, gli ultimi giorni di calciomercato, potrebbero riservare il posto ad uno scontro tra i due club per accaparrarsi le prestazioni della giovane promessa.