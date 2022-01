Il giocatore lascia il Milan: in sede per firmare col nuovo club!

Il difensore è pronto a trasferirsi nel suo nuovo club.

Conti alla Samp: in sede per la firma!

Andrea Conti, come riporta Tuttomercatoweb, è nella sede della Sampdoria per firmare il nuovo contratto. Il terzino classe 1994 si legherà ai colori blucerchiati per sei mesi.

Conti, Milan, Samp

In mattinata si è già allenato con la sua nuova squadra ed è pronto per questa sua nuova avventura. Il contratto ufficialmente dura sei mesi, ma le parti si incontreranno di nuovo per provare a farlo diventare un acquisto a titolo definitivo.

Ai margini del progetto tecnico di Pioli, la Samp potrebbe essere per il giovane difensore, un occasione per poter tornare ai fasti dei tempi con l’Atalanta.