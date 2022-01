Tutti pazzi per il difensore: il Milan si inserisce!

Il Milan pensa alla difesa e non solo per gennaio. Se adesso l’obiettivo è quello di ingaggiare Botman in prestito per sostituire Kjaer, per giugno i rossoneri pensano al grande colpo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport anche i diavoli sarebbero interessati a Gleison Bremer. Sul difensore centrale del Torino è forte la concorrenza di Inter (che avrebbe già strappato il sì del giocatore), Juventus e Napoli.

Bremer

Il contratto del classe 1997 scadrà il 30 giugno del 2023, nonostante questo il presidente Cairo potrebbe richiedere una cifra molto alta visto il numero delle società interessate. La sua valutazione attualmente si avvicina ai 30 milioni di euro.

Bremer potrebbe essere l’uomo giusto per il dopo Romagnoli, qualora l’attuale capitano rossonero non dovesse rinnovare il proprio contratto (scadenza 2022) servirà un sostituto.

Stefano Cori