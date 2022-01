Il Milan tenta il colpo in difesa: i nomi sul taccuino di Maldini

L’infortunio di Kjaer ha lasciato i rossoneri orfani del loro migliore difensore centrale (insieme a Tomori) e il Milan sta cercando un rimpiazzo che sia all’altezza del danese, la cui stagione è ormai terminata anzitempo.

Calciomercato.com rivela che la lista di Maldini si è ristretta a due nomi per gennaio, Malick Thiaw dello Schalke 04 e Maxime Esteve del Montpellier. Il primo è nettamente in vantaggio sul secondo anche perché costa 10 milioni di euro (il Milan si è spinto fino a 6 milioni).

Thiaw, Milan, Schalke 04

Tuttavia va considerato che i rossoneri hanno in pugno Botman per giugno, quando il muro eretto dal Lille per la sessione attuale di calciomercato dovrà per forza cadere di fronte alla volontà del calciatore di trasferirsi a Milano, visto che ha rifiutato l’Ajax. Il dilemma dovrà essere sciolto su quando effettuare l’investimento in difesa.