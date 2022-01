In scadenza a giugno con il Chelsea: Maldini ci prova!

Il Milan necessita di rinforzi in difesa al più presto, e i nomi che sono stati accostati al club negli ultimi giorni non mancano.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara continuano a monitorare non solo i profili per la difesa del presente, ma anche per quella del futuro.

Un nome spicca su tutti: si tratta di Antonio Rudiger, ex Roma e attualmente al Chelsea con cui non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno.

Rudiger, Chelsea, Milan

26 partite in stagione condite da 2 gol e 4 assist, perno della difesa assieme a Thiago Silva, e una delle migliori rivelazioni dei Blues dall’arrivo di Tuchel.

Il difensore centrale tedesco ha comunicato al club londinese la sua volontà di continuare altrove, e il Milan starebbe fiutando l’affare.

La concorrenza però non manca: Real Madrid e Juventus, su tutte, hanno messo gli occhi su di lui e non se lo lasceranno scappare facilmente.