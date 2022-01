Italia, il grande ritorno: convocato dopo quattro anni!

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe deciso di convocare in Nazionale Mario Balotelli, autore di un’ottima stagione con l’Adana Demirspor.

L’ex attaccante del Brescia non veniva convocato in Nazionale da quattro lunghi anni, ma il rilancio con la squadra Turca gli ha permesso di tornare nel giro degli Azzurri.

Balotelli, Nazionale, Convocato

Il tecnico si affiderà a Balotelli per lo stage della Nazionale in programma durante la sosta del campionato.

Una possibilità importante per l’ex attaccante di Milan e Inter per convincere il ct Mancini a puntare su di lui anche per gli spareggi validi per la qualificazione al prossimo Mondiale