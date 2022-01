VIDEO – Vlahovic fa infuriare i tifosi della Juventus: il motivo

Dusan Vlahovic è, quasi ufficialmente, un nuovo calciatore della Juventus. L’attaccante serbo questa mattina ha svolto le visite mediche con i bianconeri e a breve firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime 4 stagioni e mezzo.

All’uscita del JMedical, Dusan Vlahovic non si è fermato a fare foto con i tifosi della Juventus, come invece aveva fatto appena arrivato alla clinica. E la reazione non è stata delle migliori. I supporters bianconeri hanno chiesto a gran voce foto e video ma il classe 2000 è andato dritto verso l’auto, dedicando solo un saluto ai presenti.