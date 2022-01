ll Milan pensa già al mercato estivo: due nomi nel mirino!

Il mercato di gennaio si sta per chiudere e il Milan ha chiuso solo l’acquisto di Lazetic.

Per l’estate invece i rossoneri starebbero pensando già a due obiettivi per rinforzare la rosa di Pioli. Uno per l’attacco e uno per la difesa, riferisca La Gazzetta dello Sport.

Botman, Milan, Calciomercato

Per rinforzare l’attacco, invece, piace Noa Lang del Bruges, nuovo obiettivo di Maldini.

Mentre per il reparto difensivo è Sven Botman del Lille, già sondato durante il mercato di gennaio. Il calciatore, però, ha una forte concorrenza e sarà difficile strapparlo alla squadra francese