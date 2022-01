Il Milan, sta tenendo d’occhio con molto interesse il trequartista dell’Olympiacos Aguibou Camara.

Come riportato da calciomercato.com i rossoneri osserveranno il giocatore durante la Coppa D’Africa, dove sarà impegnato con la Guinea nel gruppo B.

Oltre al Milan sul classe 2001 c’è forte anche l’interesse del Liverpool e del Newcastle.

In questa stagione il giovane centrocampista, fra campionato greco e coppe europee ha disputato 25 partite, realizzando già 5 gol e fornendo 4 assist.

Milan Aguibou Camara

Il giocatore è dotato di un’ottima tecnica individuale, che abbina a polmoni d’acciaio. Ama essere al centro del gioco per dare l’impulso alla manovra della sua squadra.

Cresciuto nelle giovanili degli Elèphants de Colèah, squadra della Guinea, viene notato dal Lille. Approda alla squadra francese nel 2019 a 18 anni, li viene inserito nella squadra under 19. A febbraio 2020 arriva l’esordio con gol in prima squadra in Coppa di Francia contro il Dijon.

Da li però viene messo fuori rosa, in quanto decide di non voler rinnovare il contratto con i francesi. Passa cosi ai greci dell’Olympiacos, che pagano soltanto 300mila euro d’indennizzo di formazione. Oggi vale più di 3 milioni e con una Coppa D’Africa da giocare, il suo valore potrebbe cresce ancora.

Il Milan per questo motivo sta già seguendo Camara, per evitare che il prezzo lieviti ulteriormente.