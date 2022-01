Mondiali Qatar 2022, tutto quello che c’è da sapere

Qatar 22 è la ventiduesima edizione del campionato di calcio riservato alle squadre nazionali, la cui fase finale avrà luogo proprio in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Le partite per le qualificazioni hanno avuto inizio a giugno 2019 e termineranno a giugno 2022: da queste gare è esclusa la squadra del Qatar in quanto già qualificata di diritto come rappresentante del paese organizzatore.

Il programma dei Mondiali del Qatar 2022 prevede la presenza di 32 nazionali ripartite in 8 “gironi all’italiana” (detti anche gruppi) di 4 squadre ciascuno che disputeranno partite di sola andata. Verrà stilata una classifica per ogni gruppo in base a diversi parametri:

– maggior numero di punti;

– migliore differenza reti;

– numero di gol segnati.

Se due squadre dovessero risultare in parità, si procederà applicando ulteriori criteri di differenziazione:

– maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

– migliore differenza reti negli scontri diretti;

– maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;

– maggior numero “fair play”, secondo il quale verranno sottratti punti di penalizzazione per: cartellino giallo (-1 punto) cartellino rosso indiretto o doppio giallo (-3 punti), cartellino rosso diretto (-4 punti), cartellino giallo + cartellino rosso diretto (-5 punti).

Le prime due squadre classificate di ogni gruppo passeranno alla fase di eliminazione diretta che prevede un tabellone di 4 turni (ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale) in cui si disputeranno partite uniche con tempi supplementari e rigori in caso di parità.

Qatar 2022: le nazionali qualificate

Attualmente le nazionali già qualificate sono: Qatar, Germania, Danimarca, Belgio, Brasile, Francia, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Argentina.

Per quanto riguarda l’Italia, che ancora non ha ottenuto la qualificazione, ci sarà da superare lo scoglio dei playoff. La nostra nazionale giocherà la semifinale il 24 marzo alle 20.45 a Palermo contro la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, dovrà affrontare il Portogallo o la Turchia il 29 marzo alle 20.45 in trasferta.

Iltabellone completo dei playoff è così composto:

Gruppo A

1- Scozia – Ucraina

2- Galles – Austria

Gruppo B

3- Russia – Polonia

4- Svezia – Repubblica Ceca

Gruppo C

5- Italia – Macedonia del nord

6- Portogallo – Turchia

Pronostici per Qatar 22

I pronostici per il Mondiale 2022 in Qatar suggeriscono che le squadre già qualificate avranno maggiori possibilità di conquistare la vittoria finale mentre quelle che ancora non hanno la sicurezza di arrivare a Doha, come l’Italia e il Portogallo, al momento sono notevolmente meno quotate sui siti dei principali bookmakers.

Ad oggi la nazionale favorita è il Brasile, seguita dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania e dalla Spagna. Naturalmente, non mancano gli outsider che potrebbero riservare delle sorprese sulla vittoria finale come il Belgio di Lukaku o l’Argentina di Messi.